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В Ингушетии создали первое туристическое приложение-путеводитель для смартфонов

Приложение бесплатное и уже доступно для скачивания

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Грантополучатель молодежного форума "Машук-2019" разработал первое туристическое приложение-путеводитель по Ингушетии для смартфонов. Наполнением приложения и одноименного сайта разработчик занимается совместно с республиканским комитетом по туризму, рассказал ТАСС в пятницу председатель комитета Беслан Мизиев.

"У нас состоялась встреча с грантополучателем форума "Машук" Умаром Мальсаговым по разработке первого в регионе туристического приложения-путеводителя по Ингушетии. Мы решили поддержать его, сейчас совместно работаем над пополнением данного ресурса существующими достопримечательностями, туристическими маршрутами и всей необходимой информацией, фото- и видеоматериалами. Сейчас в приложении уже есть несколько карт, интересные и популярные локации", - сказал Мизиев.

По его словам, комитет будет прорабатывать вопросы дальнейшего маркетингового использования приложения, чтобы в перспективе оно воспринималось как рекламная площадка участниками туристического рынка - представителями гостиничного, ресторанного бизнеса и т. д.

"Мы также будем продвигать данное приложение в наших гостиницах, на курорте и турфирмах. Туристы из регионов страны очень часто интересовались, есть ли такое приложение, поскольку это удобно, когда у тебя в кармане при въезде в регион есть вся необходимая о нем информация. У грантополучателя также создан сайт, на котором будет транслироваться вся информация о туристическом потенциале Ингушетии, имеющаяся в приложении. Приложение доступно всем для скачивания, оно абсолютно бесплатное", - добавил собеседник ТАСС.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года. В 2019 году Ингушетия во второй раз стала лидером по сумме выигранных грантов.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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