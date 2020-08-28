Два комплекса для занятий пятиборьем и зимними видам спорта построят в КБР

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Спортивные комплексы для занятий современным пятиборьем и зимними видами спорта начнут строить в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году по нацпроекту "Демография". Об этом сообщил в пятницу журналистам и.о. министра спорта региона Ислам Хасанов.

"В перспективе в 2021-2022 годах у нас запланировано строительство двух крупных объектов. Это строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городе Нальчике, где можно будет проводить мероприятия даже мирового уровня, это первый в нашей республике подобный объект. Для зимних видов спорта планируется строительство дворца с ледовым покрытием, где дети смогут заниматься фигурным катание и хоккеем (в КБР в настоящее время нет ледового дворца - прим. ТАСС)", - рассказал Хасанов в ходе пресс-конференции.

В 2020 году по нацпроекту "Демография" в республике строят 33 объекта (пять физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) и 28 плоскостных сооружений), закупают спортивный инвентарь и оборудование. ФОКи появятся во всех районах КБР, 25 многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута обустраиваются в отдаленных населенных пунктах. Всего в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" на 2019-2022 годы на реализацию мероприятий будет направлено более 1,5 млрд рублей. "Мы рассчитываем на подписание дополнительных соглашений о выделении еще субсидий из федерального бюджета", отметил Хасанов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.