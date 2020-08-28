Оборудование двух коррекционных школ обновили на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Две сельские коррекционные школы начнут новый учебный год с обновленным оборудованием на Ставрополье. В учреждениях обновили мебель в классах, цифровую технику, оборудование для практических занятий, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого Минобразования.

"В 2020 году две сельские коррекционные школы-интерната обеспечили современным учебным оборудованием <…> Коррекционные школы получили сельскохозяйственное, различное швейное и вышивное оборудование, бытовую технику, интерактивные доски, ноутбуки, компьютерные столы и кресла, уличные спортивные тренажеры, модульную мягкую мебель в классы и другое", - говорится в сообщении.

Одна из обновленных школ находится в станице в Кочубеевском районе Ставрополья, вторая - в Андроповском районе. В двух учреждениях живут и учатся 215 детей. Для каждого помещения в этих школах были разработаны дизайн-проекты, позволяющие создать максимально комфортные условия для учеников.

"Все ремонтные работы уже завершены. Каждое помещение приобрело современный вид и оснащено новой многофункциональной мебелью и учебным оборудованием. В классах и мастерских стены окрашены в оптимистичные, настраивающие на рабочий лад, современные цветовые решения. В каждом помещении, с учетом имеющихся архитектурных возможностей, расположены учебная, рабочая, преподавательская, а также практическая зоны", - пояснили в министерстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, обновление оборудования в коррекционных школах Ставрополья проходит по национальному проекту "Образование". Планируется, что до 2024 года в крае будут обновлены 19 коррекционных школ, в 2019 году новое оборудование получили 8 учреждений региона.