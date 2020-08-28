Работы победителей фотоконкурса "Кавказ без границ" покажут в разных городах России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Работы 30 победителей фотоконкурса "Кавказ без границ" будут представлены на выставке, которая откроется в Москве 8 сентября, также их смогут увидеть жители других городов России, сообщили ТАСС в пятницу организаторы конкурса.

"Жюри фотоконкурса "Кавказ без границ" объявило имена победителей. Авторы лучших работ примут участие в торжественном открытии фотовыставки по итогам конкурса в Москве, которое состоится 8 сентября 2020 года в саду им. Баумана. Также их работы увидят жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в онлайн-формате на сайте "Это Кавказ". Для участия в нем было подано 327 заявок, из которых жюри выбрало 30 лучших работ в девяти номинациях: "Люди", "Город", "Село", "Пейзаж", "Спорт", "Душа Кавказа", "Кухня", "С высоты птичьего полета" и "Мобильная фотография". Кроме того, была учреждена специальная номинация от портала "Это Кавказ". Победителями конкурса стали представители всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.

В состав жюри конкурса вошли, в частности, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, фотограф, телеведущий, организатор экстремальных экспедиций Сергей Доля, фотограф, участник проекта Russian Explorers Магомед Шапиев, фотограф и основатель фотопроекта "Открытый Кавказ" Абдуллах Берсаев, троекратный победитель медиаконкурса "Кавказ.Doc" Ренат Урусов и другие известные фотографы и представители СМИ из разных регионов СКФО.

"Цель фотоконкурса - объединить талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа, а также познакомить жителей и гостей России с богатством культурно-исторического наследия и красотой региона", - отмечается в сообщении организаторов.

Фотоконкурс "Кавказ без границ" проводится ТАСС и Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ". Ознакомиться с работами победителей можно на официальном сайте конкурса.