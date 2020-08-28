Число самозанятых на Ставрополье выросло на 70% за два месяца

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Ставропольского края официально зарегистрировались в налоговых органах в качестве самозанятых. За два месяца количество самозанятых в регионе увеличилось на 70%, сообщили журналистам в пятницу в краевом управлении по информационной политике.

"На сегодняшний день в Ставропольском крае в качестве самозанятых зарегистрировалось около 12 тыс. налогоплательщиков. Из них пять тыс. с 1 июля 2020 года, момента начала действия закона о введении нового налогового режима <…> Динамика регистрации в приложении "Мой налог" показывает растущий интерес со стороны ставропольцев. Только за один день 1 июля зарегистрировалось 535 плательщиков", - говорится в сообщении.

По данным управления, две трети самозанятых никогда раньше не были зарегистрированы в качестве предпринимателей. "Край стал одним из лидеров в стране по числу самозанятых, которые встали налоговый учет <…> Считаю, что закон о налоге на профессиональный доход, в рамках которого это становится возможным, себя полностью оправдывает. Особо хочу обратиться к землякам, которые им воспользовались и легализовали свой трудовой статус: спасибо вам за честность", - написал в пятницу губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог". Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Закон о введении в Ставропольском крае специального налогового режима для самозанятых был утвержден краевыми депутатами в конце мая 2020 года. Ставропольский край вошел в число регионов - участников эксперимента о введении налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года.