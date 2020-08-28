В Коми открыли железнодорожный вокзал, возведенный по технологии модульного строительства

ТАСС, 28 августа. Новый железнодорожный вокзал, возведенный по технологии модульного строительства, открылся в пятницу в городе Сосногорск Республики Коми, сообщил журналистам врио главы региона Владимир Уйба после церемонии открытия.

Проект реализован в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Коми, ОАО "РЖД" и администрацией муниципального района "Сосногорск". По словам Уйбы, "идея была этот вокзал сдать к столетию республики", но работа была выполнена с опережением практически на год.

По данным пресс-службы Северной железной дороги, в Сосногорске впервые в России здание железнодорожного пассажирского комплекса возведено по технологии модульного строительства. Одноэтажное здание состоит из 16 блоков, каждый из которых представляет собой каркас из металлоконструкций, обшитых гипсоволокнистыми плитами и утеплителем.

"Проектирование велось с использованием BIM-технологии создания цифровой модели объекта с детализацией архитектурных, конструкторских, технологических данных о нем. В новом здании разместился комфортный зал ожидания с зонами отдыха и продажи билетов, оснащенных розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов, а также комнаты отдыха для пассажиров с детьми, кафе и санитарные комнаты", - отмечается в сообщении.

Учтены требования доступности для маломобильных пассажиров: вокзальный комплекс оснащен индукционным оборудованием для слабослышащих посетителей, а для пассажиров с нарушением функции зрения размещена тактильная навигация. Установлены пандусы, смонтирована пониженная касса и адаптированы санузлы. Есть служба помощи и сопровождения маломобильных граждан.

"В ходе реконструкции более чем в два раза увеличилось пространство вокзала. Ранее общая площадь здания составляла 400 кв. м., после реконструкции - более 1 тыс. кв м. Входные группы здания со стороны города и перрона оборудованы рентгентелевизионными установками, автоматически распознающими предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению на территорию вокзального комплекса", - говорится в сообщении.