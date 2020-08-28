Рекультивация полигона Урупского ГОКа в КЧР позволит восстановить 56 га земли

ЧЕРКЕССК, 28 августа. /ТАСС/. Хранилище отходов Урупского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Карачаево-Черкесии (КЧР) будет ликвидировано до конца 2021 года в рамках нацпроекта "Экология", что позволит восстановить 56 га земель. Об этом написал в пятницу на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"На сегодняшний день республика активно участвует в реализации нацпроекта "Экология". На территории Урупского муниципального района начата реализация мероприятия по рекультивации I очереди хвостохранилища Урупского ГОКа. Реализация мероприятия позволит в 2021 году восстановить 56 га земель, в том числе рекультивировать 47 га и вернуть их в хозяйственный оборот", - написал Темрезов по итогам встречи с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко, курирующей вопросы сельского хозяйства и экологии.

Он добавил, что в рамках нацпроекта до 2024 года в республике планируется ликвидация исторически сложившихся свалок твердых коммунальных отходов, расположенных в Карачаевске, станице Зеленчукской и селе Первомайское, а также рекультивация хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, под воздействием вреда которого находятся более 150 тыс. человек.

Как ранее сообщал глава КЧР, в 2020 году по нацпроекту "Экология" начнется строительство двух крупных водопроводов, к 2023 году планируется завершить все работы, что позволит обеспечить качественным бесперебойным водоснабжением более 45 тыс. жителей в шести муниципалитетах республики.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).