В Смоленской области появится центр реабилитации с доступными ценами

ТАСС, 28 августа. Новый реабилитационный центр позволит жителям Смоленской области воспользоваться санаторными услугами по доступным ценам и восстановить здоровье после ранее перенесенных заболеваний, в том числе коронавируса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, посетивший вместе с губернатором Алексеем Островским строительную площадку будущего центра в селе Дугино Сычевского района Смоленской области.

"Мы рассчитываем на то, что услугами этого центра, санатория, смогут воспользоваться жители Смоленской области - учителя, врачи, работники культуры - те, у кого заработная плата не такая большая. Поэтому и организационно-правовой формой центра не случайно выбрана некоммерческая организация, чтобы здесь цены были доступны, потому что его деятельность не будет перед собой ставить целью получение прибыли, а все то, что здесь будет зарабатываться, тратиться будет на развитие, на услуги", - приводятся слова Володина в пятницу на сайте Госдумы.

Спикер отметил, что реабилитационный центр поможет жителям региона поправить здоровье или просто отдохнуть. "Постковидная реабилитация тоже крайне важна", - добавил он.

По словам Володина, центр будет выполнять сразу несколько функций - и восстановление после перенесенных заболеваний, и санаторий для улучшения здоровья, и место отдыха. "Мы здесь все зонировали, в том числе для того, чтобы друг другу никто не мешал. Если человек хочет просто приехать, воздухом подышать, на велосипеде покататься, провести несколько дней, - это одна ситуация. Если лечиться, то это другая ситуация. Здесь все это предусмотрено", - сказал он.

На сайте нижней палаты парламента сообщается, что строительство центра ведется по инициативе Володина в рамках благотворительного проекта, в близлежащих районах такие санатории отсутствуют. Планируется, что центр сможет принять до 200 человек, для постояльцев будут доступны бальнеологическое отделение, плавательный бассейн, спортивный зал, ледовая арена и культурный центр.