В Удмуртии около трех тысяч пасек нанесли на электронную карту земель сельхозназначения

ИЖЕВСК, 28 августа. /ТАСС/. Информация о трех тысяч пасек будет содержаться на электронной карте земель сельскохозяйственного назначения Удмуртии, сообщила в пятницу журналистам зампред правительства региона - министр сельского хозяйства Ольга Абрамова.

"Мы нанесли размещение пасек и пчеловодов на нашу электронную карту земель сельхозназначения. Это в пределах трех тысяч пасек. В ближайшее время мы всем продемонстрируем этот электронный ресурс, это очень крутая вещь", - сказала Абрамова.

Она отметила, что в этом году в Удмуртии зафиксировали небольшую гибель пчел на территории трех муниципальных образований - это Вавожский, Шарканский и Дебесский районы.

"Мы не хотели бы, чтобы в этом направлении были какие-то конфликты, когда пчеловоды говорят - нам не нужен ваш рапс, а сельхозтоваропроизводители игнорируют пчеловодов. Здесь нужно идти навстречу друг другу. Я надеюсь, что в будущем периоде у нас не будет таких проблем", - добавила министр.

Ранее ТАСС сообщал, что в конце июня - начале июля 2019 года была зафиксирована гибель пчел в нескольких районах Удмуртии. По данным министерства, погибло около 200 пчелосемей. В связи с несвоевременным уведомлением владельцев пасек об обработке посевов ядохимикатами несколько сельхозпроизводителей были оштрафованы. В 2020 году правительство региона выделило 1,5 млн рублей на предоставление субсидий владельцам пасек, которым был нанесен ущерб.

Весной этого года Минсельхоз Удмуртии сообщил о том, что в республике появится реестр пчеловодов, а все пасеки нанесут на электронную карту сельхозземель. Министерством также разрабатывается новый электронный ресурс "Спаси пчелу".