Отходы из Кирова после закрытия полигона ТКО в Осинцах перенаправят на три другие свалки

КИРОВ, 28 августа. /ТАСС/. После закрытия полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в деревне Осинцы, куда с 1 января 2019 года вывозятся отходы из Кирова, потоки мусора перенаправят на три полигона - в Слободском, Зуевском и Оричевском районах, сообщается в пятницу в официальном телеграм-канале правительства области.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в ноябре 2019 года оставил в силе решение о незаконности строительства полигона в Осинцах. Суд согласился с позицией Кировского аэроклуба ДОСААФ о том, что скопление птиц на полигоне, расположенном недалеко от аэродрома, может представлять угрозу для работы авиации. Ранее против строительства полигона выступали местные жители. Власти региона в августе сообщили о решении закрыть полигон.

"Работа полигона ТКО в Осинцах приостановлена. Отходы, ранее направляемые на этот объект, перенаправлены на полигон у деревни Скоковы Слободского района, на полигон в Зуевском и Оричевском районах", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в регионе создадут координационный совет с участием общественников для обсуждения дальнейших планов по обращению с отходами.

Согласно схеме обращения с ТКО, с 1 января 2019 года на полигон в Осинцах вывозили мусор из областного центра, действовавший ранее в Кирове полигон в Костино исчерпал свои мощности. Ежегодно в регионе образуется 518 тыс. тонн отходов. Сбором, обработкой, утилизацией и захоронением отходов в регионе с 1 января 2019 года занимается единый региональный оператор - компания "Куприт".