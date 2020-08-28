Архангельская область может стать пилотным регионом по отработке системы обращения с ТКО

ТАСС, 28 августа. Архангельская область может стать пилотным регионом, где реализуют все федеральные подходы к развитию новой системы обращения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). На примере данного региона планируется выработать "идеальные модели" системы обращения отходами, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"С учетом масштабов национальных целей в области экологии и необходимости получения объективной обратной связи с мест заместитель председателя правительства заявила, что Архангельская область может стать пилотным регионом, где будут реализованы все федеральные подходы к развитию системы обращения и утилизации твердых коммунальных отходов и выработке соответствующих идеальных моделей в этой сфере", - говорится в сообщении по итогам совещания по созданию эффективной системы обращения с ТКО в регионе.

Врио губернатора Александр Цыбульский сообщил, в свою очередь, что перед регионом стоит задача сконцентрироваться на создании эффективной системы обращения с областными ТКО и соответствующей инфраструктуры их хранения и переработки, в том числе с учетом опыта, когда 96% граждан Архангельской области высказались против строительства экотехнопарка на станции Шиес.

"Сегодня эта система (обращения и утилизации ТКО - прим. ТАСС) только начинает зарождаться, и, учитывая особенности нашей области, что у нас есть и густонаселенные агломерации, а также отдаленные районы, которые всегда и априори для регионального оператора являются убыточными, нам надо искать баланс. Более того, не всегда хватает региональных компетенций и финансовых возможностей", - отметил он.

По итогам совещания Абрамченко поручила заинтересованным федеральным органам исполнительной власти во взаимодействии с правительством Архангельской области детально рассмотреть сложившуюся инфраструктуру обращения с отходами, включая несанкционированные точки, и внести соответствующие предложения по ее развитию, формированию идеальной логистической модели сбора, перемещения и хранения ТКО, совершенствованию деятельности регионального оператора.

"Для Архангельской области это назревшая необходимость. Мы видим все несовершенство сложившейся инфраструктуры сбора, перемещения, хранения и переработки отходов, а это в том числе определяет не только качество жизни граждан на территории, но и экономическую привлекательность российского субъекта", - подчеркнула вице-премьер.