Движение "Ласточек" между Минеральными Водами и Кисловодском возобновится 1 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Пригородные экспрессы 1 сентября возобновят курсирование между Минеральными Водами и Кисловодском, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"С 1 сентября на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск возобновляется движение пригородных экспрессов. "Ласточками" снова можно будет отправиться из Кисловодска в 06:10, 10:00, 13:40, 16:20, из Минеральных Вод - 08:10, 11:50, 14:50, 19:35", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время в пути составляет 55 минут. "Ласточки" делают остановки на станциях Лермонтовский, Пятигорск и Ессентуки.