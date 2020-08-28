Северной Осетии на реконструкцию тоннеля по дороге к "Мамисону" выделили 200 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Северная Осетия получила из федерального бюджета 200 млн рублей на реконструкцию тоннеля по дороге к строящемуся курорту "Мамисон". Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram глава республики Вячеслав Битаров.

"Из федерального бюджета выделены первые 200 миллионов рублей на реконструкцию тоннеля по дороге к будущему курорту "Мамисон". Мы продвигаемся в реализации этого масштабного, важного для республики проекта. Но сейчас уже нужно подумать о подготовке квалифицированных кадров для гостиничных комплексов и других объектов курортной инфраструктуры", - сказал Битаров.

Реконструкцию тоннеля планируется завершить к концу 2021 года. На время работ транспорт будут пропускать по понтонному мосту через водохранилище, строительство которого предусмотрено проектом.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта приостановили. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. В сентябре 2019 года на территории всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" создана особая экономическая зона.