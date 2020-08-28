На реставрацию Новгородского кремля привлекут дополнительное финансирование

ТАСС, 28 августа. Дополнительные средства привлекут для реализации проекта по реставрации внутренних стен Новгородского Кремля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Новгородской области со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

"В настоящее время музеем разработан проект по реставрации всех внутренних стен ансамбля Новгородского кремля. И мы ищем дополнительные средства на то, чтобы все это привести в порядок. Главное, что на проект получено положительное заключение Росгосэкспертизы", - передает пресс-служба правительства региона слова Любимовой.

Выступая на очередном заседании попечительского совета Новгородского музея-заповедника в пятницу, Любимова подчеркнула, что Министерство культуры РФ уделяет особое внимание комплексному развитию музея-заповедника и его реставрации.

Ранее пресс-служба музея сообщала, что проект комплексной реставрации прясел Кремля в Великом Новгороде разработали в 2015 году, прошел Росгосэкспертизу, с 2017 года музей-заповедник ежегодно подавал заявки в Минкультуры России на возобновление финансирования и продолжение реставрации.

Обрушение фрагмента стены в северной части Кремля в Великом Новгороде произошло в мае, специалисты назвали причиной нарушение герметичности бетонного покрытия боевого хода. Из-за намокания стен через трещины покрытия боевого хода произошло также отставание кирпичной кладки на площади около 25 кв. м.

Новгородский Кремль (Детинец) - один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв. В Кремле находятся Софийский собор, самый древний храм России, построенный в 1045-1050 годах, древнейшая постройка гражданского назначения Владычная (Грановитая) палата, другие памятники XV-XIX вв. В центре Кремля расположен памятник "Тысячелетие России".