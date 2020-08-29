Территорию Курортного озера в Железноводске благоустроили зонами для купания и спорта

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Курортное озеро в Железноводске в этом году благоустроили по национальному проекту впервые за 50 лет. Теперь в городе-курорте появились пляж для купания, современные зоны для загара, занятия различными видами спорта, детские игровые площадки, рассказали ТАСС представители администрации.

Расположено озеро в живописном месте города - у подножия горы Железной, у основания самой длинной на Юге России Каскадной лестницы. Как сообщили в управлении по информационной политики аппарата правительства Ставропольского края, водоем появился в 1954 году.

"Был вручную вырыт котлован, который впоследствии заполнился водой из горного ручья. И с того момента никаких работ по поддержанию водоема в надлежащем состоянии не проводилось, из-за чего долгое время купание в нем было запрещено. Но благодаря проекту по созданию комфортной городской среды удалось подарить этому месту вторую жизнь", - отметили в управлении.

Проба воды и необычные находки

Благоустройство озера началось в этом году. Как рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, сначала водолазы освободили дно озера от крупногабаритного мусора, а при помощи специальной техники специалисты очистили берега и дно от тины. При проведении работ водолазы нашли на дне озера статуэтку с танцующим дельфином, который станет одной из "фишек" водоема.

"Подводная находка представляет собой фигурку дельфина, который держит на носу мяч. Размер статуэтки составляет около 30 см. Для него планируется сделать постамент над озером", - сказал Моисеев.

Он отметил, что затем эксперты подтвердили отсутствие в воде вредных для здоровья человека бактерий и палочек и выписали соответствующие заключения. Постановление о допуске к купанию будет подписано после снятия Роспотребнадзором ограничений в связи с коронавирусом. "Для безопасности купающихся на водоеме будут дежурить сотрудники спасательной службы, а для детей организована специальная зона, глубина которой не превышает 70 см", - добавил мэр.

По его словам, в центре озера установлен первый на Ставрополье фонтан, струя которого достигает высоты пятиэтажного дома. Конструкция смонтирована на глубине более 2 метров и оснащена подсветкой. Также на берегу появилась бронзовая скульптура самого большого на Кавминводах орла. Ее вес превышает несколько сотен килограммов, а размах крыльев орла составляет более двух метров.

Остров Гулливеров и пирс-топор

Моисеев рассказал, что территория поделена на четыре функциональные зоны. "Одна из них - детская, на которой находятся семь детских площадок, которые объединены между собой в единый комплекс и соединяются деревянными дорожками. Следующий берег - спортивная набережная, на ней расположена спортивная площадка с резиновым покрытием, с ограждением для игр в волейбол, баскетбол, футбол, а также более 100 метров уличных тренажеров и площадка с резиновым покрытием для воркаута", - сообщил глава курорта.

Он отметил, что озеро опоясано прогулочным кольцом протяженностью 1 км, покрытым бесшовной плиткой. "Следующий берег - это бывшая дамба, которую мы превратили в природный солярий. Это 60-метровый шезлонг с широким четырехметровым пирсом, где можно загорать, купаться, нырять. Четвертая береговая линия - это прогулочная набережная, белая балюстрада с восстановленной сторожевой башней и огромным рубиновым сердцем в ней, которую мы назвали "Сердце Железноводска", - добавил Моисеев.

Еще одной "фишкой" озера стал так называемый остров Гулливеров - это небольшой интерактивный остров, на котором будут представлены миниатюры гор, окружающих городской округ. "Плато острова выполнено из природного камня бидасар, который специально завезли на Ставрополье из Индии. Все шесть гор - Железная, Машук, Развалка, Медовая, Змейка и Бештау - выполнены по точным чертежам реальных гор, которые масштабированы относительно уровня моря. При этом на Железной уже появился образ Хозяйки горы Железной, а на Машуке уже установлена копия телевышки", - рассказал Моисеев.

Рядом с островом расположен 10-метровый "Пирс - топор-основатель". "У нас в Железноводске говорят, что это единственный город, который сделан не лопатой, а топором. Потому что первооткрыватели вынуждены были вырубать деревья, а не строить, для того, чтобы где-то жить. Ведь мы находимся в центре натурально леса естественного происхождения площадью 42 квадратных километра, но теперь к нам с топором нельзя", - заверяет глава курорта.

Он отметил, что по периметру озера установили разные зоны для фотографирования и несколько новых скульптур - девушку, сидящую на велосипеде, рыбака, ловящего рыбу, и орла, сидящего на скале с распростертыми крыльями. Кроме того, здесь можно поплавать на лодке и катамаране, на берегу специально для этого есть лодочная станция.

Конкурс боди-арта и обучение сапсерфингу

Официальное открытие благоустроенной территории Курортного озера знаменуется проведением фестиваля "Лето, прощай" 29 августа, где выберут победительницу конкурса, проведенного в Instagram, "Боди-арт в движении". Моисеев отметил, что на озере планируется и в дальнейшем проводить различные фестивали и соревнования. "Теперь наша задача - постараться сделать так, чтобы каждая часть нашего парка, нашего Курортного озера привлекала внимание и имела целевую аудиторию. Так, например, впервые у нас появился пляжный волейбол, футбол", - добавил Моисеев.

Руководитель спорткомитета Железноводска Галина Сандр рассказала ТАСС, что уже прошли соревнования по пляжному волейболу среди жителей курорта и отдыхающих. Их планируется проводить и в дальнейшем. Кроме того, по ее словам, уровень благоустройства озера позволит в перспективе проводить здесь соревнования по вейкбордингу - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. А уже сейчас здесь можно порыбачить и провести мастер-класс по сапсерфингу - это разновидность серфинга, в котором человек, стоя на доске, гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

Отдыхающие уже смогли оценить преображение Курортного озера. Роза Евстратенко из Краснодара, которая впервые приехала в Железноводск, сначала посмотрела фотографии города-курорта в Instagram. "Увидела, что есть красивый парк, лестница и решила увидеть это своими глазами. Вообще поражена масштабом проделанной работы. Красиво, очень уютно и все продумано, озеро бесподобное, ухоженное", - сказала Евстатенко.

Приезжают на озеро и жители ближайших городов-курортов. "Теперь это место - гордость Кавминвод. Давно, очень давно нужна была полная реконструкция. Рада, что мы можем своим детям показать, как там стало красиво", - поделилась своим мнением Евгения Сокол из Пятигорска.