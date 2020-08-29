Соревнования рыбаков пройдут в Ленобласти на фестивале ладожской рыбы "Корюшка идет!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Соревнования по рыбной ловле пройдут в субботу в Новой Ладоге Ленинградской области в рамках фестиваля ладожской рыбы "Корюшка идет!". Гости фестиваля смогут посетить тематические зоны и ярмарки, сообщается на туристском портале региона.

"29-30 августа на площадке фестиваля гостей порадуют различные тематические зоны, развлекательные мероприятия и насыщенная концертная программа. Желающие испытать свое рыбацкое счастье смогут принять участие в конкурсе рыбной ловли. Самых удачливых ждут призы и награды. Центром притяжения фестиваля станет "Ярмарка ремесел", где лучшие мастера народно-художественных промыслов Ленинградской области представят уникальные изделия и аутентичные сувениры", - сообщается на портале.

Концертная площадка фестиваля будет работать без перерыва все выходные, на ней выступят коллективы Ленинградской области и Петербурга. В субботу для гостей фестиваля выступит рок-группа "Сурганова и Оркестр".

Ранее на конференции в петербургском пресс-центре ТАСС заместитель председателя комитета по туризму региона Ольга Голубева рассказала, что в этом году на фестивале пройдет деловая программа. Кроме того, организаторы подготовили выставку маломерных судов. Фестиваль должен был пройти весной, но из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер мероприятие перенесли на конец августа. Активный сезон корюшки - главной рыбы фестиваля - уже прошел, но организаторы постарались представить ее на гастрономической ярмарке фестиваля.

Фестиваль проходит в Волховском районе, который находится в "зеленой" зоне по ограничениям, связанным с пандемией, там разрешено проведение массовых мероприятий с соблюдением защитных мер. Так как фестиваль проходит на открытом воздухе, количество зрителей в нем неограниченно, но все они обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Корюшка - небольшая рыба семейства лучеперых. Несмотря на то, что данный вид водится во многих водоемах мира, корюшка стала одним из неофициальных символов Санкт-Петербурга. Блюда из нее подаются в ресторанах, в городе тоже проходит фестиваль корюшки. Весной эта рыба идет на нерест из Ладожского озера в Финский залив. Этот период оптимален для промышленного лова и называется сезоном корюшки.