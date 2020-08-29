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В офлайн-смене форума "Машук" примут участие 325 человек

Они представят только регионы Северо-Кавказского федерального округа

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Список участников офлайн-смены XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", которая в сентябре пройдет в Пятигорске, определен. По итогам трех онлайн-смен выбрали 325 лучших участников, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе форума.

"Список участников офлайн-смены XI Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" утвержден. С 15 по 20 сентября на Комсомольской поляне в Пятигорске соберутся 325 ребят, лучше всех проявивших себя по итогам трех смен онлайн форума", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все участники четвертой смены будут представлять только регионы Северо-Кавказского федерального округа. Такое решение было принято дирекцией в связи с сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора.

Рейтинг составлялся по результатам активности участников во всех мероприятиях форума. Баллы зачислялись за посещение и работу в рамках образовательной программы, публикации в сервисах онлайн-платформы, выполнение заданий на альтернативных площадках, участие в культурно-развлекательной программе и других направлениях.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа.

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