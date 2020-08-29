Автокинотеатр открыли в центре Владивостока на один вечер в рамках акции "Ночь кино"

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Автокинотеатр открыли на один вечер на Набережной Цесаревича во Владивостоке в рамках акции "Ночь кино". Как сообщили ТАСС в министерстве культуры и архивного дела Приморского края, просмотр фильмов в собственных автомобилях позволит зрителям соблюсти "социальную дистанцию" и избежать ненужных рисков.

"Сегодня, 29 августа, во Владивостоке, на парковке возле Набережной Цесаревича во Владивостоке на один вечер открылся автокинотеатр. Погодные условия не стали поводом для отмены показа картин, которые жители Приморья смогут посмотреть в рамках всероссийской акции "Ночь кино", - сообщили в ведомстве и отметили, что с 20:00 (13:00 мск) проходит показ трех кассовых российских фильмов на большом экране.

С расстановкой автомобилей с 19:00 (12:00 мск) зрителям помогают волонтеры. Звук можно настроить на соответствующей FM-частоте. Первым пройдет показ мультфильма "Иван Царевич и Серый волк-4", зетам мелодрамы "Лед-2", а после - комедии "Холоп". Для удобства зрителей между сеансами предусмотрены десятиминутные перерывы.

Акция "Ночь кино" носит всероссийский характер и ежегодно проводится в разных регионах страны на открытых и закрытых площадках со свободным доступом всех желающих. Ее организаторами выступают Министерство культуры РФ и Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). В крае мероприятие проводит министерство культуры и архивного дела Приморья.

В Приморье на 28-29 августа объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах из-за тайфуна "Бави". Во Владивостоке, по данным Примгидромет, сейчас идет дождь, температура воздуха 17-19 градусов.