На Ставрополье создадут тактильную экологическую тропу для слабовидящих

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Тактильная экологическая тропа будет создана в городе Ставрополе для слепых и слабовидящих людей. Об этом сообщила ТАСС один из авторов проекта, специалист Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих Наталья Карягина.

"Это тифлопроект, он предназначен для людей с инвалидностью, в частности для людей с инвалидностью по зрению. Это будет специализированное пространство, адаптированное для незрячих людей - зона сухого "ручья", стенды, сухой бассейн. С помощью всех этих объектов можно будет проводить занятия, мастер-классы", - сказала Карягина.

Тифлопроект "Экомир Ставрополья 3D: прикоснись, послушай, посмотри" был представлен на грантовом конкурсе Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2020 году. Начать создание специализированного пространства планируется уже в 2020 году.

"Инвалид по зрению получает большую часть информации через слух, обоняние, осязание. К примеру, "Клумба ароматов" направлена и на слуховое восприятие, и на обоняние. Спилы деревьев помогут тактильно по коре отличить одно дерево от другого", - пояснила специалист библиотеки.

По информации авторов проекта, на Ставрополье подобных адаптированных экологических площадок для незрячих нет. Планируется, что посещать тактильную тропу, занятия и мастер-классы смогут более 5 тыс. человек, в том числе ученики школ для слабовидящих детей. "Планируем создать стенды с рельефными следами животных, чтобы дети смогли почувствовать, как они выглядят. К работе планируется привлечь специалистов, краеведов - это и специализированная работа с незрячими, и экологическое просвещение", - отметила Карягина.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую, очную, смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.