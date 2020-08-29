Акция "Спасибо за чистую тундру" прошла у Кольского залива в Мурманской области

ТАСС, 29 августа. Представители малочисленного народа саамов на территории Мурманской области очистили береговую линию Кольского залива от бытового и природного мусора в рамках акции "Спасибо за чистую тундру". Об этом в субботу сообщила пресс-служба Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера.

"Сегодня в районе села Белокаменка состоялась экологическая акция "Спасибо за чистую тундру" <...> в целях сохранения уникальной природы Арктической зоны и привлечения внимания к загрязнению территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа Севера Мурманской области. <...> Участники мероприятия провели очистку береговой линии залива, а также близлежащий территории от бытового и природного мусора", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в акции приняли участие представители саамского собрания "Самь соббар", Ассоциации кольских саамов, Центра экологических инициатив "Чистая Арктика", Русского национального культурного центра "Рябиновый край" и сотрудники Центра народов Севера.

"В ходе акции вице-президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева, руководитель проекта "Саамский музей под открытым небом "Саамский берег", провела для участников акции экскурсию, поделилась своими знаниями о культуре, быте, традициях коренного малочисленного народа саамов, национальных жилищах, а также провела обряд очищения у священного сейда", - говорится в сообщении.