В Воронежской области открыли памятник танку "Беспощадный"

ОСТРОГОЖСК (Воронежская область), 29 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков открыл в Воронежской области памятник танку "Беспощадный", построенному на деньги художников и поэтов во время Великой Отечественной войны. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"По инициативе Главного автобронетанкового управления создан памятник танку "Беспощадный", построенному в 1942 году на деньги художников и поэтов во время Великой Отечественной войны. Мемориал построен в честь столетия отечественного танкостроения в Воронежской области. В его открытии принимал участие заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков", - говорится в сообщении.

Тяжелый танк "Беспощадный" был построен в 1942 году на деньги поэтов Николая Тихонова, Виктора Гусева, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, а также художников Кукрыниксов. Громкое имя ему присвоили, чтобы он выделялся среди других. Художники также оформили этот танк. На башне они нарисовали силуэт краснозвездного танка, стрелявшего прямой наводкой в Гитлера, разлетавшегося от снаряда на части. Рядом с рисунком были написаны стихи-напутствия Маршака.

"Беспощадный" - это боевая машина серии КВ (тяжелые советские танки времен Великой Отечественной войны). В 1948 году его отправили на переплавку на московский завод "Серп и молот". Для создания памятника танк из той же серии был привезен с базы хранения в Сибири и восстановлен в Центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в городе Острогожск Воронежской области.