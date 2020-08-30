Второй фестиваль граффити "Южный стрит фест" открылся в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Второй фестиваль уличного граффити "Южный стрит фест" в воскресенье начался в Южно-Сахалинске, заработали 20 творческих площадок для взрослых и детей. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Фестиваль продлится два дня, он пройдет при поддержке правительства Сахалинской области и Федерального агентства по делам молодежи и администрации Южно-Сахалинска. Генеральный партнером фестиваля стала островная "Восточная горнорудная компания" (ВГК). Мероприятие проходит в рамках Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020", который официально откроется на Сахалине 31 августа.

"Мероприятие имеет все шансы стать традиционным. Оно проходит на территории Дома правительства Сахалинской области и Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова. В фестивале принимают участие сахалинские и приезжие художники", - сообщил собеседник агентства.

В течение двух дней художники совместно с посетителями фестиваля создадут под открытым небом на специально изготовленных фанерных кубах авторские произведения. Хедлайнерами мероприятия стали художники Миша Most из Москвы (автор самого большого произведения уличного искусства в мире, его работы находятся в постоянной коллекции Третьяковской галереи) и Иван Найнти (молодой российский художник, работающий в коллажной стилистике).

Площадки арт-фестиваля

Участников фестиваля ждут развлекательные площадки, спортивные зоны для экстремалов, фотозона с 10-метровой инсталляцией, выставка тюнингованных автомобилей, мастер-классы по флористике и прическам для женщин. Более десятка лекторов в формате 30-минутных интенсивов поделятся опытом со слушателями. В числе спикеров организатор фестиваля "Живая музыка, немое кино" Илья Шамазов, художник, основатель Музея медведя Наталья Кирюхина, профессиональный фотограф Артур Петросян и другие. Участники также смогут побывать на гастрономической площадке, где более 10 островных ресторанов подготовили специальные меню и предложения для гостей. Пространство фудкорта оформлено в едином стиле - кухни в ярмарочных домиках, оригинальные бочки вместо столиков.

В детской зоне работают аниматоры и ростовые куклы. Юные участники фестиваля могут посетить мастерские и мастер-классы. Для них приготовили специальное детское шоу и соревнования для разных возрастных категорий.

В театральной локации для гостей фестиваля подготовили уличный иммерсивный спектакль. Актеры сахалинского драмтеатра в течение двух дней будут взаимодействовать со зрителями с помощью общения и экспериментов. На еще одной площадке два дня будут идти показы фильмов, связанных с Сахалинской областью.

Слет "ОстроVа-2020"

Молодежный патриотический слет "ОстроVа-2020" пройдет на Сахалине с 31 августа по 4 сентября. В нем примут участие около 1 тыс. человек из всех регионов страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Работа на форуме будет разбита на шесть треков, посвященных, в частности, вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма.