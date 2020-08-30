Старшеклассники из горных сел Дагестана смогут пройти онлайн-обучение робототехнике

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Учащиеся старших классов их отдаленных горных сел Дагестана смогут пройти онлайн-курс обучения робототехнике в рамках проекта "RoboPRO", который будет реализован на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", сообщил ТАСС в воскресенье автор проекта Насрула Насрулаев.

"В наших горных районах практически нет учреждений дополнительного образования, молодежи негде себя проявить, кроме спорта. Я сам инженер по образованию и у меня возникла идея создать онлайн-курс по робототехнике для ребят из горных районов. Каждому ученику мы направим по почте набор плат и электроники, чтобы они могли начать собирать свои первые "умные" устройства, после этого начнется процесс обучения, который полностью будет проходить в онлайн-режиме", - рассказал Насрулаев.

По его словам, сумма гранта на реализацию проекта составляет 300 тыс. рублей, на эти средства будут закуплены наборы электроники для участников онлайн-курса. Всего в рамках проекта планируется обучить 50 человек.

"Сейчас мы делаем сайт, через который ребята смогут подавать заявки на участие. Они получат ссылки для анкетирования. Для участия в проекте необходимы знания по физике на уровне не ниже 8 класса, также желательны хотя бы базовые знания по программированию", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что старт онлайн-курса запланирован на конец 2020 года. После его завершения планируется провести конкурс проектов выпускников.