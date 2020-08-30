Ставрополье вошло в топ-3 самых востребованных регионов по числу бронирований в отелях

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Ставропольский край вошел в топ-3 федеральной программы "Кешбэк за туры по России". Стоимость бронирования туров в курортные города Кавказских Минеральных Вод превышает 18,5 млн рублей, сообщили журналистам в воскресенье в управлении по информационной политике правительства региона.

"По предварительным итогам край вошел в топ-3 наиболее востребованных российских регионов по числу бронирований мест в гостиницах и санаториях и стал лидером по планируемой средней продолжительности пребывания туристов в крае (11 дней). В рейтинге бронирований средний чек по краю занял первую строчку в стране, составив 81,5 тыс. рублей. Общая стоимость бронирований по состоянию на 28 августа превысила 18,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам рассмотрения заявок от края в программу вошли более 50 организаций, в том числе санаторно-курортные учреждения, коллективные средства размещения и туристские организации.

По данным управления, динамика глубины бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на Кавказских Минеральных Водах. С сентября и до конца декабря загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода 2019 года за счет туристов, которые отдали предпочтение российским курортам и отказались от зарубежных поездок.

"Как показала практика, новая мера поддержки стала интересна и гостям, и жителям края, которые смогли спланировать семейный отдых и ежегодный отпуск по более низкой стоимости", - отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев, слова которого приводятся в сообщении.

О программе

Программой кешбэка за туры по России на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян. Программа стартовала 21 августа и завершилась в 23:59 мск 28 августа. Она призвана сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должны быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей. Кешбэк составит от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.

По состоянию на утро 28 августа было приобретено туров и размещений в отелях в рамках программы на 1,1 млрд рублей, сообщали в Ростуризме. На финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей.