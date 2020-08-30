Под Тверью прошел фестиваль реконструкции эпохи Руси и Скандинавии IX-XI веков

ТАСС, 30 августа. Трехдневный фестиваль "Внезапный Былинный берег", посвященный реконструкции эпохи Древней Руси и Скандинавии IX-XI веков, прошел в Кимрском районе Тверской области при соблюдении всех требований безопасности, связанных с пандемией коронавируса. Регионы России были представлены участниками из Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов, сообщил в воскресенье ТАСС председатель оргкомитета Антон Жерягин.

"Мы обеспечили соблюдение всех требований по предупреждению распространения коронавируса. В этом году приехали сотни реконструкторов из разных городов от Санкт-Петербурга до Владивостока, прибыла ладья "Йолма" с Белого моря. Прошли показательные выступления клубов, конкурсы по стрельбе из лука, сражению на мечах. Состоялся большой концерт, на котором выступили Тролль Гнет Ель, Сколот и другие исполнители фолк-рока", - сказал Жерягин.

Фестиваль открылся 28 августа. В основной день, 29 августа, состоялись боевые показательные выступления дружин, строевые маневры, реконструкция массовых сражений - стенка на стенку, битва за знамя. В воскресенье прошли финальные бои турнира реконструкторов, конкурсы костюмов, доспехов и вооружения, а также состязания по метанию ножей и топоров. "Программа фестиваля была выстроена так, что выступления клубов исторической реконструкции и концертная программа, ярмарки, мастер-классы проходили параллельно на разных площадках, это помогло развести потоки гостей", - отметил собеседник агентства.

Крупнейший летний фестиваль исторической реконструкции, посвященный эпохе Древней Руси и Скандинавии, "Былинный берег" проводится в Тверской области с 2011 года. Фестиваль проходит на берегу Волги у деревни Топорок в Кимрском районе, он собирает порядка 10 тыс. зрителей и 1 тыс. участников клубов исторической реконструкции из России, стран СНГ и Европы.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса организаторами было принято решение провести его с 28 по 30 августа в формате "Внезапный Былинный берег" с ограничением по количеству участников до 500. Проведение основного фестиваля перенесено на 23-25 июля 2021 года.