Молочную ферму на 1,2 тыс. голов планируют открыть в Чечне в 2021 году

ГРОЗНЫЙ, 30 августа. /ТАСС/. Строительство второй очереди молочно-товарной фермы на 1 200 дойных коров планируют завершить в Чечне в 2021 году. Об этом сообщил председатель правительства республики Муслим Хучиев по итогам посещения объекта вместе с первым замминистра экономического развития РФ Михаилом Бабичем.

"Строительство второй очереди молочного кластера - это один из приоритетных инвестпроектов стоимостью более 1,5 млрд рублей. Он реализуется в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. Молочно-товарную ферму планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года", - отметил Хучиев.

По его словам, сейчас готовность проекта составляет около 50%. "Реализация проекта позволит создать порядка 70 рабочих мест, а годовой объем производства молочной продукции и мяса составит 10,7 тыс. тонн и 380 тонн соответственно. Все это, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию агропромышленного комплекса республики", - добавил председатель правительства.

Первая очередь проекта уже успешно реализована - в регионе работает молочный комплекс на 1 200 дойных коров.

Делегация Минэкономразвития России во главе с Бабичем на выходных работает в Чеченской Республике. В частности, делегация посетила территорию ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный", Российский университет спецназа, а также туристические объекты.