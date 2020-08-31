Парусник "Седов" зашел на Камчатку по пути в Калининград

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире парусник "Седов" в понедельник прибыл в Петропавловск-Камчатский по пути в Калининград, куда он должен прийти по Северному морскому пути. На Камчатке он пробудет несколько дней, за время которых планируется пополнить запасы на борту, сообщил ТАСС капитан "Седова" Виктор Николин.

"Мы прибыли, оформляемся. Пробудем здесь до 3 сентября, за это время пополним запасы. Смены курсантов здесь не планируется. На переходе из Владивостока все было штатно, и под парусами, и под машиной", - сообщил собеседник, уточнив, что на борту сейчас 138 курсантов из Калининграда и Мурманска.

На переходе по Севморпути "Седов" для безопасности будет сопровождать ледокол. Николин рассказал, что парусник и экипаж полностью готовы к переходу, и он не ожидает каких-то конкретных трудностей. "Севморпуть - это уже трудность. Никакого страха и волнения нет. У нас абсолютно безопасный корабль", - сказал капитан.

Российский барк "Седов", который участвует в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел из порта Владивосток 19 августа. Перед этим он совершил дополнительный месячный рейс в Японском море в связи с отменой большинства заходов парусника в иностранные порты на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Он позволил курсантам пройти практику в море и набрать необходимый плавательный ценз.

Барк "Седов" отправился в кругосветное плавание из Калининграда 8 декабря 2019 года. За время плавания судно прошло 23 213 морских миль. Совершены заходы в порты Брест (Франция), Виго (Испания), Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа (Испания), Монтевидео (Уругвай), Кейптаун (ЮАР), Порт-Луи (Маврикий) и Сингапур. Во время стоянок в портах на паруснике побывали более 11 тыс. гостей.

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях его передали Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовали в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова (1877-1914). Барк занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно, его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.