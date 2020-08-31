Конкурс на должность мэра Норильска планируется объявить 22 сентября

НОРИЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты городского совета Норильска (Красноярский край) 22 сентября на сессии рассмотрят вопрос об объявлении конкурса на пост мэра Норильска. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель горсовета Александр Пестряков.

Городской совет Норильска 28 июля принял отставку мэра города Рината Ахметчина, который ранее сообщил журналистам, что решение о сложении полномочий вызвано недоверием со стороны краевых властей. Исполняющим полномочия главы города стал вице-мэр Николай Тимофеев.

"22 сентября на очередной сессии городского Совета депутатов планируем принять решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города", - сообщил Пестряков.

Согласно уставу Норильска, глава города избирается на должность городским советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.