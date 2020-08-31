Спасшего тонувшую женщину кадета из Липецкой области наградили знаком "Горячее сердце"

ЛИПЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Нагрудный знак "Горячее сердце" вручили кадету Вячеславу Беликову из Липецкой области, который в прошлом году спас тонувшую женщину. Награду, учрежденную Фондом социальных инициатив, вручил в понедельник глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Отважный поступок Вячеслав совершил осенью прошлого года, когда, проходя мимо пруда, услышал крики о помощи. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, он бросился в воду и помог женщине выбраться", - рассказал Артамонов.

Он напомнил, что в прошлом году кадета уже чествовали в областной администрации, тогда глава региона вручил ему часы и благодарственную грамоту.

"Твой поступок заслуживает большого уважения, мы гордимся тем, что у нас в регионе есть такие молодые люди, готовые в трудную минуту оказать помощь", - отметил Артамонов. Он выразил уверенность в том, что именно на таких ребят и будут равняться другие подростки.

Сам юноша рассказал, что принимал решение о спасении не раздумывая. "Я не мог поступить по-другому, меня так воспитали - помогать людям в любой ситуации", - сказал Беликов.