Исследователи Северного флота и РГО завершили обход Новой Земли и готовы к возвращению

МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества (РГО) завершил обход архипелага Новая Земля по намеченному маршруту на морском буксире МБ-12 и готов к возвращению в главную базу флота - Североморск. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня участники комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля, которую Северный флот совершает вместе с Русским географическим обществом и Национальным парком "Русская Арктика", завершили обход островов архипелага на морском буксире МБ-12 и прибыли в конечную точку маршрута - Белушью Губу. Отсюда же почти три недели назад начинался поход экспедиции. <…> В ближайшее время все участники первого отряда комплексной экспедиции пересядут на транспорт "Яуза" и возьмут курс в главную базу Северного флота - Североморск. Их прибытие ожидается через несколько дней", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, последние дни экспедиции для исследователей выдались сложными, но плодотворными. На мысе Ломоносова удалось найти промысловую избу советского периода, вокруг нее были обнаружены предметы быта, гильзы, кости животных. В месте становища на острове Пахтусова были обнаружены еще две избы, склад, баня и 4 захоронения, на берегу также были найдены два якоря, предметы быта и промысла. Все обнаруженные в ходе экспедиции исторические артефакты будут переданы в Санкт-Петербургский Музей Арктики и Антарктики, с которым уже достигнуты предварительные договоренности.

"В районе первых зимовий исследователей Новой Земли на побережье пролива Маточкин Шар экспедицией были найдены нательный крест и украшение XVIII века, совершены и географические открытия. Североморцы обнаружили отделение острова от полуострова Жерди и, соответственно, образование нового пролива. Новые географические объекты были нанесены на карты, зафиксированы в системе GPS, измерены и сфотографированы", - передает пресс-служба.

На флоте отметили, что работы исследователей осложнялись тяжелыми гидрометеорологическими условиями. В последние дни в местах проведения работ экспедиции периодически возникали густые туманы, снижавшие видимость до нескольких метров. Несколько высадок на берег пришлось отменить из-за присутствия большого количества белых медведей.