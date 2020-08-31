Два участка ведущей к аэропорту дороги отремонтируют в Северной Осетии в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты в октябре 2021 года отремонтируют 3 км дороги, ведущей от трассы "Кавказ" к аэропорту во Владикавказе. В частности, дорожники отремонтируют тротуары, заменят ограждение и дорожные знаки. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

Автомобильная дорога А-163 подъездная от трассы "Кавказ" к аэропорту во Владикавказе протяженностью 4,5 км проходит по территории городского округа Беслан.

"В Северной Осетии отремонтируют 3 км ведущей к аэропорту трассы. Весь комплекс работ по обновлению двух участков федеральной автодороги А-163 планируется завершить в октябре 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Проектом предусмотрен ремонт дорожной одежды и элементов обустройства, в том числе на примыканиях и пересечениях. Так, дорожники ФКУ Упрдор "Кавказ" после фрезеровки существующего покрытия устроят из крупнозернистого асфальтобетона выравнивающий слой, а из щебеночно-мастичного толщиной 5 см - верхний слой полотна. "Обочины укрепят щебеночно-песчаной смесью на ширину 2 м по обе стороны от проезжей части. В ходе работ отремонтируют две водопропускные трубы, тротуары и бортовые камни", - рассказами в пресс-службе.

Кроме того, на участках заменят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут термопластиковую разметку. Помимо этого, обновят покрытие посадочной площадки и автопавильон автобусной остановки.

Международный аэропорт "Владикавказ", расположенный в 26 км от столицы Северной Осетии - единственный на территории республики и одно из первых авиапредприятий в Кавказском регионе. Аэродром в Северной Осетии, открытый в 1936 году, во время Великой Отечественной войны служил базой для эскадрильи самолетов-истребителей. Строительство современного гражданского аэропорта здесь было начато в 1979 году. В 2019 году аэропорт обслужил более полумиллиона пассажиров. Его эксплуатацию осуществляет ОАО "Международный аэропорт Владикавказ", входящее в холдинг "Новапорт".