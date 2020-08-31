На Кубани планируют реконструировать 19 проблемных газораспределительных станций

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в режиме видеоконференции подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пять лет. В рамках программы планируется реконструкция 19 самых проблемных газораспределительных станций, написал Кондратьев в понедельник в своем Telegram-канале.

"С председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером подписали новую программу развития газоснабжения и газификации Кубани, рассчитанную на предстоящие пять лет. В нее заложена реконструкция 19 самых проблемных газораспределительных станций", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что речь идет о газораспределительных станциях, которые сейчас не имеют свободных мощностей. Кроме того, он пояснил, что со своей стороны край готов строить от станций подводящие и разводящие сети. В краевом бюджете на это уже предусмотрено 600 млн рублей на ближайшие три года.

В конце июня сообщалось, что власти Краснодарского края планируют направить в этом году почти 1 млрд рублей на строительство объектов газо- и теплоснабжения. В пресс-службе регионального министерства добавили, что всего с 2015 года было газифицировано более 100 населенных пунктов, общий уровень газификации края вырос до 83%. Сейчас в регионе без доступа к сетевому снабжению природным газом остаются 578 населенных пунктов, где потребности в топливе обеспечиваются сжиженным углеводородным газом или жидким топливом. По планам властей, до 2030 года доля газифицированных населенных пунктов увеличится до 95%. На эти цели в ближайшие два года по государственной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса" предусмотрено выделение 600 млн рублей. Общий ежегодный объем финансирования инвестпрограмм для газораспределительных организаций составляет около 300 млн рублей.