Аллею с площадками и велосипедными дорожками открыли в станице Ессентукской

ПЯТИГОРСК, 31 августа. /ТАСС/. Аллею благоустроили по национальному проекту в центре станицы Ессентукской Ставропольского края. На ней появились детские площадки, велодорожки и парковые скульптуры, сообщили журналистам в понедельник в Управлении по информполитике правительства региона.

"В центре Предгорного района - станице Ессентукской - состоялось торжественное открытие новой пешеходной аллеи по улице Набережной. Благоустройство прошло в рамках регионального проекта "Повышение комфортности городской среды Ставропольского края" нацпроекта "Жилье и городская среда". На работы из краевого бюджета выделено более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления, помимо обновления пешеходных дорожек (появилась новая брусчатка) здесь создали детскую игровую площадку, установили парковые скульптуры, проложили велосипедные дорожки, обновили искусственное освещение, установили скамьи и урны, барьерное ограждение. Обрамляют пешеходную зону газоны.

Отмечается, что аллея расположена в самой оживленной и многолюдной части станицы. Неподалеку находится парк, стадион, мемориал "Вечный огонь". Именно поэтому за благоустройство этой территории в прошлом году проголосовала большинство местных жителей.

"Губернатор края Владимир Владимиров неоднократно отмечал, что благодаря проекту по формированию комфортной городской среды мы видим, как преображаются на Ставрополье парки, скверы, площади, а вместе с ними города и села. Мы нацелены и дальше вести эту работу, чтобы населенные пункты становились только краше", - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.

Нацпроект "Жилье и городская среда" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он будет реализован в период с 2019 по 2024 годы. Проект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.