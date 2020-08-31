Спортсмены КБР провели на вершине Эльбруса тренировки

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Воспитанники бойцовского клуба "Эльбрус" из Кабардино-Балкарии (КБР) провели показательные тренировки по нескольким олимпийским видам спорта, ММА и грепплингу на вершине высшей горы Европы Эльбруса (5642 м). В восхождении приняли участие десять человек, рассказал в понедельник ТАСС тренер клуба Азамт Жантуудуев.

"Готовились к восхождению более недели, после акклиматизации, 30 августа, в 6 часов утра мы были на вершине, самое сложное было дойти до нее. Группа наша состояла из десяти человек, на самой вершине мы находились не больше получаса: переоделись, провели тренировку, сделали фото и видео материал и спустились", - рассказал Жантуудуев.

Спортсмены посвятили свои выступления отдельным видам спорта: смешанным единоборствам - Исмаил Атабиев (мастер спорта России по ММА) и Аслан Жаникаев (мастер спорта России по боевому самбо), дзюдо представляли Руслан Мамаев (серебряный призер ЮФО по дзюдо) и Аслан Жаникаев (мастер спорта России по самбо), греко-римскую и вольную борьбу - Асхат Гузоев (тренер по вольной борьбе) и Азамат Жантуудуев (мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по К1), грепплинг и Дагиб Ёльмезов (чемпион Санкт-Петербурга по грепплингу, поднялся на Эльбрус в 7 раз).

Клуб "Эльбрус" тренирует бойцов смешанных единоборств, его воспитанники выступают в таких видах спорта как бокс, борьба, а основное, базовое направление - ММА. Восхождение стало возможным благодаря спортсмену, тренеру и обладателю множества рекордов Асхату Гузоеву и тренерам клуба Дагибу Ёльмезову, Азамату Жантуудуеву, отметили в администрации клуба. В восхождении также приняли участие спортсмены бойцовского клуба "Бастион" воспитанником которого является, один из сильнейших бойцов ММА из КБР, чемпион ACA Альберт Туменов.

"Мы будем поддерживать всячески всех спортсменов, будем делать все, что в наших силах. Раз молодежь стремится к спорту, их надо стимулировать и поддерживать, чтобы они достигли еще больших успехов, чтобы отвлечь их от улицы. У нас есть хорошие ребята с хорошими физическими и природными данными, в остальном мы готовы их поддержать", - прокомментировал ТАСС президент федерации ММА КБР Эдуард Кочесоков.

Президент федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, дважды восходитель на Эверест Абдул-Халим Ольмезов, подчеркнул, что ребята показали хорошие физические данные. "То, что ребята продемонстрировали, показывает что они способны в условиях высокогорья на большие спортивные подвиги. Это меня очень радует и должен сказать, что это очень сложно", - прокомментировал он, отметив, что ребята прошли грамотную акклиматизационную программу как у подножия Эльбруса, так и выше в базовых лагерях.