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Среди педагогов Ставрополья не выявлено случаев заражения коронавирусом

Медики протестировали на наличие COVID-19 почти 33 тыс. работников учебных заведений

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Все учителя Ставропольского края приступят к работе с 1 сентября 2020 года. Педагоги края прошли тестирование на наличие коронавируса, случаев инфицирования не обнаружено, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Проведено тестирование на COVID-19 почти 33 тыс. работников учебных заведений. Случаев заболевания среди учителей и других педагогических работников не выявлено", - говорится в сообщении.

Тестирование педагогических работников проводилось за счет средств краевого бюджета. Учебный год с 1 сентября начнется в 1 787 школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ставрополья. Все учреждения обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами.

"1 сентября за парты сядут более 300 тыс. школьников. Все образовательные организации региона признаны готовыми к началу занятий и получили паспорта безопасности. <…> Разработаны графики проведения занятий, организации входа в школьные здания, питания учащихся, чтобы минимизировать число контактов учеников во время нахождения в школе", - говорится в сообщении.

Торжественные линейки в День знаний пройдут во всех школах края по специальным графикам, каждая линейка будет ограничена по времени и числу участников. Учебный год начнется в очном режиме, однако по заявлению родителей ребенок может быть переведен на дистанционное обучение. По данным краевого управления по информационной политике, родительские собрания в учреждениях будут проходит в дистанционном формате.

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