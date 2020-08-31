В Северной Осетии на поддержку сельхозпроизводителей направят более 467 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят в 2020 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 467,6 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Казбек Томаев на заседании правительства республики.

"В 2020 году из всех уровней бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей будет выделено 467,6 млн рублей. За январь-июнь 2020 года было выделено 189,8 млн рублей: 176,7 млн рублей из федерального бюджета и 13,1 млн рублей из республиканского бюджета", - сказал он.

Для распределения средств и поддержки агропромышленного комплекса республики разработаны и утверждены новые формы господдержки на развитие малых форм хозяйствования, овощеводства, животноводства в горных территориях, рыбоводства, восстановление мелиоративных систем.

В целом производство продукции сельского хозяйства по итогам первого полугодия 2020 г. увеличилось на 12,7% к аналогичному периоду 2019 г. и составило 4,9 млрд рублей.

Посевные площади под урожай 2020 года в сельскохозяйственных организациях составили 96,7 тыс. га, что на 0,8% больше, чем в 2019 году. Площадь зерновых и зернобобовых культур - 81,8 тыс. га (84,6% от общей посевной площади). Уменьшились площади посевов под картофель (на 12,9%), а под овощебахчевые культуры - увеличились (на 37,9%). Республика испытывает дефицит в мощностях по хранению картофеля, плодов и овощей.

В рамках госпрограммы республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2025 годы планируется дальнейшая реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки: по хранению плодоовощной продукции, закладке многолетних насаждений, разведению товарной рыбы и воспроизводству малька.