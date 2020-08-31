Борющиеся с коронавирусом медики в КБР смогут посещать бесплатные тренировки

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Медики и волонтеры Кабардино-Балкарии (КБР), участвующие в оказании медицинской и благотворительной помощи пациентам с коронавирусом, до конца 2021 года смогут бесплатно посещать тренировки и занятия для сохранения здоровья и активности. Об этом рассказал ТАСС в понедельник президент спортивного клуба "Рамзан" Мурат Халакоев.

"Медики Кабардино-Балкарии, конечно, как и других регионов страны, оказались в крайне непростых условиях, работая по 8-12 часов в сутки, они за короткий период получили серьезную физическую нагрузку на свой организм. Собирая и развозя помощь нуждающимся и заболевшим, волонтеры испытывали сильные психологические стрессы. И наш спортивный клуб готов оказать посильную помощь, и совместно с психологами, диетологами, тренерами нашего клуба предоставить медикам и волонтерам в зависимости от их физической подготовки различные виды тренировок и занятий для сохранения здоровья и активности", - рассказал собеседник агентства.

В клубе занимаются профессиональные спортсмены, которые, по словам Халакоева, не понаслышке знают способы быстрой и эффективной реабилитации и восстановления сил. Весь этот опыт члены спортивного клуба "Рамзан" готовы предоставить для выражения благодарности врачам и волонтерам. Руководитель спортивного клуба подчеркнул, что такие тренировки будут распространяться не только врачей, но и на их детей. Всего планируется охватить более 300 человек.

Реализация проекта рассчитана на 1,5 года и начинается уже в сентябре. Предполагается, что первый месяц проекта будет организационным, а затем уже будут проходить тренировки под руководством именитых спортсменов и тренеров. По мере набора в залах начнут занятия пять бесплатных групп по 10-15 человек, занимающихся два раза в неделю, в группы будут приниматься медики и волонтеры как из списков медучреждений и социальных служб, так и обратившиеся самостоятельно. "Такая реабилитация станет только малой толикой благодарности, которую мы можем выразить врачам и волонтерам - этим настоящим героям нашего времени", - добавил собеседник агентства.

Все проведенные занятия будут записаны на видео и выложены на сайте СК "Рамзан" для того, чтобы все желающие смогли воспользоваться этими видеоуроками для восстановления сил и психологической разгрузки, подчеркнул Халакоев.

Члены спортивного клуба "Рамзан" в течение лета провели четыре мастер-класса с олимпийскими чемпионами и раздали продуктовые наборы 13 200 малоимущим семьям, а также семьям с детьми и инвалидами в рамках поддержки населения в период распространения коронавирусной инфекции. С 1 сентября в рамках поддержки местного населения в период пандемии спортивный клуб будет проводить бесплатные занятия для детей республики.

О клубе

Спортивный клуб "Рамзан" расположен в городе Прохладный Прохладненского района КБР. В клубе есть секции по боксу, борьбе и смешанным единоборствам. Кроме того, в зале есть зоны для воркаута и спортивных игр.

Членами клуба являются спортсмены из КБР, Дагестана, Чечни, в числе которых дзюдоисты, боксеры, борцы, а также бойцы смешанных единоборств. В команду спортивного клуба входят, в частности, олимпийский чемпион 2016 года по дзюдо в весовой категории до 60 кг Беслан Мудранов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе Аниуар Гедуев.