Ввод новых мелиоративных систем на Ставрополье увеличится на 70% в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют создать мелиоративные системы на 12 тыс. га сельскохозяйственных земель в 2021 году. Это на 70% больше объема, запланированного на 2020 год, сообщил журналистам в понедельник министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Мы будем вводить более 7 тыс. га [мелиоративных систем] в 2020 году, на 2021 год в планах уже 12 тыс. га. Мы идем четко в фарватере задач, поставленных перед нами губернатором Ставропольского края, по увеличению площадей орошения до 100 тыс. га", - сказал он на площадке краевого совета по развитию мелиорации.

Инвесторы, создающие новые системы орошения, могут рассчитывать на господдержку. "В этом году в бюджете у нас 1 млрд рублей, мы планируем компенсировать от 60% до 65% затрат, понесенных [инвесторами] на строительстве мелиоративных сетей", - отметил Ситников.

Создание современных мелиоративных систем позволяет снижать риски при засухе и весенних заморозках. Ранее в краевом Минсельхозе отмечали, что площадь орошаемых земель на Ставрополье на конец 2019 года составляла почти 250 тыс. га, однако из-за ветхости сетей фактически они действуют на площади более 70 тыс. га.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.