В Северной Осетии арендаторы получат отсрочку на время режима повышенной готовности

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии предоставят отсрочку для арендаторов госимущества на время действия режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания правительства региона.

"На заседании правительства одобрены меры поддержки арендаторов государственного имущества Северной Осетии в период действия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, им будет предоставлена отсрочка уплаты арендной платы за период действия режима повышенной готовности на территории республики с 18 марта 2020 года по 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Всего в республике новая коронавирусная инфекция подтверждена у 4943 человек (+21 за сутки), из них: 4384 выздоровели, 67 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 492 человека.