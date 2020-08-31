Чечня получила 8,7 млн рублей на создание сети центров по поддержке добровольчества

ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Чеченская Республика получила финансирование в размере 8,7 млн рублей на создание в регионе в 2020 году сети ресурсных центров по поддержке добровольчества. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам совещания в Грозном.

"По итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел" получено финансирование в размере 8,7 млн рублей на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества. На сегодняшний день освоение составляет 100%. Еще 3,8 млн рублей выделено на создание сети волонтерских центров в ссузах в 2021 году", - отметил Хучиев.

По его словам, также на прошедшем Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2020" поддержано 19 проектов республики на общую сумму более 4,6 млн рублей. "Более того, по итогам грантовых конкурсов Росмолодежи наш регион получил 57,6 млн рублей, которые пойдут на реализацию в республике социально значимых проектов", - добавил он.

В правительстве отметили деятельность сотрудников регионального Министерства по делам молодежи и волонтеров в период ограничительных мер из-за вспышки коронавируса. "В это непростое время около 400 молодых людей раздавали семьям и пенсионерам продукты питания, медикаменты от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал премьер-министр.