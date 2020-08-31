В Махачкале открыли сквер памяти погибших при пожаре в интернате слабослышащих детей

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Сквер мучеников за веру (шахидов), посвященный памяти убитых богословов, общественников, политиков, сотрудников правоохранительных органов и погибших при пожаре в интернате в 2003 году детей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

Сквер был построен муфтиятом региона с участием общественности и администрации Махачкалы на месте сгоревшей 10 апреля 2003 года школы-интерната для глухонемых и слабослышащих детей в память о жертвах пожара в интернате и в память о религиозных, общественных, политических деятелях, журналистах и сотрудниках правоохранительных органов Дагестана, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом.

"Сегодня особенный день - день открытия сквера [на месте], где 17 лет назад произошла страшная трагедия - сгорел дом-интернат для глухонемых детей. <…> Здесь посажено более 50 красивых деревьев в честь погибших религиозных, государственных и общественных деятелей, журналистов - всех, кто в непростые годы отстаивали идеалы добра и справедливости и, несмотря ни на что, несли слово правды", - сказал на церемонии председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов.

Участие в церемонии открытия, помимо него, приняли министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, мэр Махачкалы Салман Дадаев и другие.

Кипарисы как память

На территории сквера, отметил он, также высажено более 30 кипарисов - в память о детях, погибших при пожаре. "Парк поистине народный. И название это оправдано, так как обустраивали его силами и средствами простых людей. В обустройстве данной территории приняли участие добровольцы со всех уголков нашей республики. В стороне не остались и различные организации, меценаты - каждый внес в это богоугодное дело свой непосильный вклад", - добавил председатель муфтията республики.

По словам организаторов, парк адаптирован для маломобильных граждан. В нем обозначены зоны для активного отдыха, фонтаны, детские и спортивные площадки, посажены деревья, выложена плитка, установлено освещение, качели и скамейки. Площадь парка составляет 11 тыс. кв. метров. Как отметили организаторы, работа по обустройству парка будет продолжаться.

В рамках открытия сквера прошла организованная благотворительным фондом "Инсан" акция "Собери детей в школу", целью которой является поддержка семей, чье материальное состояние не позволяет полностью собрать ребенка в школу. Завершилась церемония открытия сквера шоу мыльных пузырей для детей.

По данным пресс-службы мэрии Махачкалы, после пожара на месте интерната до 2016 года располагался несанкционированный рынок, который был закрыт администрацией города, а земельный участок высвобожден для строительства сквера.