На Ставрополье вновь начали курсировать "Ласточки"

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Пригородные электропоезда нового типа "Ласточка", которые приостанавливали работу из-за пандемии, с 1 сентября вновь начинают свое движение на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"С 1 сентября на территории Ставрополья вновь начинают свое движение пригородные электропоезда нового типа "Ласточка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день будут курсировать по четыре пары электропоездов по направлению Минеральные Воды - Кисловодск.

Время в пути - не более 60 минут. Поезда будут останавливаться на нескольких станциях Кавминвод - Пятигорск, Ессентуки и Лермонтовская.

"Данное направление является одним из основных пассажирообразующих транспортных направлений для региона. Здесь формируется более 90% всего пассажиропотока Ставрополья. С началом пандемии коронавируса и введении на территории края строгих ограничительных мер данный вид транспорта в регионе приостановил свою работу. Но сейчас все гости и жители городов Кавказских Минеральных Вод смогут быстро и с комфортом передвигаться на данном виде транспорта", - отметил министр транспорта региона Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.

Кавминводы - это обширная агломерация, которая объединяет население почти в 1,2 млн человек, и одна из самых густо населенных территорий Северного Кавказа.