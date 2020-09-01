В Железноводске открыли стелу, посвященную детям-героям Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Памятник детям-героям Ставрополья, которые помогали солдатам во время Великой Отечественной войны, торжественно открыли во вторник на территории школы № 3 в Железноводске, сообщила пресс-служба города-курорта.

"В Железноводске в День знаний торжественно открыли стелу, посвященную детям-героям Ставрополья. На монумент нанесены имена ребят, которые в страшное время, когда Родине нужна была помощь, встали на защиту родного Ставрополья. Они воевали как могли, и навсегда останутся примером для следующих поколений", - сказал глава курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что памятную стелу открыли в старейшей школе округа, которой в этом году исполнилось 100 лет.

По данным пресс-службы, памятник стал не единственным подарком образовательному учреждению к юбилею. При поддержке губернатора Владимира Владимирова в этом году капитально отремонтировали и замостили плиткой школьный двор, а на месте старой спортплощадки построили современное многофункциональное спортивное пространство, где ребята могут играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься воркаутом.

Евгений Моисеев также подчеркнул, что все школы обеспечены рециркуляторми воздуха и прошли тщательную дезинфекцию. "Мы создали максимально безопасные условия для наших детей, здоровье и безопасность которых для нас всегда в приоритете", - подчеркнул мэр.

Отмечается, что в этом году за парты школ в Железноводске сядут 5 270 детей, из которых 612 - первоклассники.