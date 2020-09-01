В Чечне ежегодно будет проходить рыболовный фестиваль для развития внутреннего туризма

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль рыболовного туризма "Грозная рыбалка" пройдет в Чечне в сентябре текущего года, его планируют сделать ежегодным. Об этом сообщила ТАСС во вторник начальник организационно-аналитического отдела регионального Минтуризма Яха Дадаева.

"В середине сентября мы проведем фестиваль рыболовного туризма на "Грозненском море". Посетителей и участников мероприятия ждут мастер-классы, живое общение с именитыми рыбаками, в число которых входит главный гость и ведущий Алексей Фадеев. "Грозная рыбалка" приобретет статус ежегодного фестиваля", - отметила собеседница ТАСС.

По ее словам, в этом году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора ожидается участие около 300 человек.

"Цель проведения фестиваля - развитие рыболовного спорта, пропаганда любительского рыболовства как формы массового активного отдыха и повышение туристской привлекательности Чеченской Республики", - добавила Дадаева.

В 2019 году регион посетили свыше 160 тыс. туристов из более чем 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезенойам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 году здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".