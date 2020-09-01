Чеченские ученые планируют в сентябре собрать первый в республике урожай арахиса

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Ученые в Чечне планируют в сентябре собрать первый в регионе урожай арахиса, сообщил ТАСС заведующий отделом овощеводства Чеченского научно-исследовательского института сельского хозяйства Асланбек Терекбаев. По его словам, специалисты планируют заняться популяризацией этой культуры среди местных фермеров.

"Чеченская Республика имеет большие перспективы для выращивания арахиса. Мы разрабатываем технологию возделывания, подбираем сорта, пригодные для выращивания в наших условиях, уже произведены посевы двух сортов арахиса на опытном участке института, всхожесть - 100%. Урожай ожидаем в сентябре, планируем с опытного участка получить несколько сотен килограммов", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в условиях глобального потепления в республике необходимо экспериментировать с культурами регионов, которые находятся южнее.

"По итогам исследований будут изданы рекомендации с разработанной технологией для сельхозтоваропроизовдителей. Задача - популяризировать выращивание арахиса среди фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. В России данной культурой ранее никто не занимался, первые шаги начали делать на юге страны последние два года, в том числе и в нашей республике", - добавил он.