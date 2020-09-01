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Поддержка виноградарей в Ставропольском крае увеличена в 1,6 раза в 2020 году

Власти края выделят более 80 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на поддержку виноградарей в 2020 году более 80 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2019-м. Виноградники будут заложены на площади 177 га, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"На поддержку виноградарства в крае в этом году с учетом дополнительных средств выделят более 80 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем в 2019 году. Таким образом процент возмещения затрат составляет 61%", - отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в текущем году планируется заложить виноградники на площади 177 га, а также провести уходовые работы на площади 510 га, в том числе установка шпалеры на 190 га. Всего в регионе выращиванием винограда заняты 48 предприятий, из них 27 - крестьянские (фермерские) хозяйства.

"Пользуясь субсидиями, сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства направляют средства господдержки на закладку новых виноградников, в том числе на установку шпалеры, противоградовой сетки, уходовые работы, производство укрывных сортов винограда, приобретение специализированной техники, выращивание посадочного материала и раскорчевку старых насаждений", - сказано в пресс-релизе.

Министерство сообщает, что в Ставропольском крае отрасль развивается быстрыми темпами. Благоприятные почвенно-климатические условия всех четырех природно-климатических зон Ставропольского края позволяют выращивать столовые и технические сорта, обеспечивая, прежде всего, Ставрополье качественной ягодой. В регионе сбор винограда продолжится до ноября.

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