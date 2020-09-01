На Сахалине хотят создать музей газа на территории завода СПГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во вторник поддержал идею участников всероссийского молодежного патриотического форума "ОстроVа-2020" о создании на территории островного завода по производству СПГ (сжиженного природного газа) музея газа. Реализация проекта поможет создать в регионе новый туристический маршрут, рассказал журналистам глава области во время пресс-подхода.

"Несколько команд [на форуме] работали с заводом СПГ как с туристическим маршрутом. Обсуждали темы о том, что это экологически чистое производство, о том, что это высокие технологии, поэтому этот объект интересен, о том, что он находится в живописном месте, о том, что здесь [на территории завода] нерестится рыба, о том, что здесь можно фотографироваться. Говорили о том, что здесь нужно сделать музей газа. Это новация, которую мы здесь услышали, и это интересно и правильно. Это интересно, потому что есть тема профориентации, тема развития сотрудничества", - рассказал Лимаренко.

По его словам, при создании музея газа потребуется также построить рестораны, туалетные комнаты и все необходимое для комфортного пребывания туристов. При этом новые объекты необходимо будет связать с уже имеющейся инфраструктурой. Губернатор региона пока затруднился ответить на вопрос о том, какое финансирование может потребоваться на реализацию подобного проекта. "Я меньше всего думаю о деньгах, честно могу сказать. Я больше думаю о деле, потому что на любое хорошее дело деньги есть. Если дело стоящее, интересное и яркое, то на него всегда найдется инвестор. Навскидку, я думаю, что этот проект должен быть интересен Sakhalin Energy (нефтегазовая компания, эксплуатирующая объект), прежде всего. Я думаю, что они должны быть главными инвесторами", - отметил Лимаренко.

По мнению губернатора, музей газа мог бы обеспечивать постоянный поток туристов и стал бы одним из популярнейших на Сахалине мест для посещения.

Производственный комплекс "Пригородное" расположен в Корсаковском городском округе на юге Сахалина. Он включает в себя первый в России завод по производству сжиженного природного газа, терминал отгрузки нефти и порт "Пригородное". Помимо него, в настоящее время в России работают еще два завода по производству СПГ: запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" и начавший работу в апреле 2019 года завод "Криогаз - Высоцк".

Завод СПГ на Сахалине принадлежит проекту "Сахалин-2". Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода до 15 млн т.

ОстроVа-2020

Всероссийский молодежный патриотический слет "ОстроVа-2020" проходит на Сахалине с 31 августа по 4 сентября. В нем принимают участие около 1 тыс. человек из 77 регионов страны. Лучшие из них получат грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей. Работа на форуме разбита на шесть треков, посвященных, в частности, вопросам развития Сахалинской области, сохранению исторической памяти и развитию внутреннего молодежного туризма.