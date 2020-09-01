Первую в регионе школу с бассейнами и IT-кубом открыли в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Школа с бассейнами, стандартным футбольным полем и IT-кубом открылась во вторник в городе Нальчике. Первый звонок прозвенел во вторник для 220 первоклашек, для всех остальных учащихся новый учебный год начнется 2 сентября.

Как передает корреспондент ТАСС, в церемонии открытия принял участие глава республики Казбек Коков, который передал администрации школы символический золотой ключ и отметил, что этот день для республики особенный.

"Сегодня мы также отмечаем день нашей республики. Для республики всегда приоритетом являлось будущее наше - наши дети, мы и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы наши дети могли в конкурентной среде проявлять свои таланты. Сегодня более 110 тыс. детей пойдут в школы республики, это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году, и это факт, который подтверждает что наша республика развивается, двигается вперед и у нас есть будущее", - сказал Коков.

Школа будущего

Школу №33 города Нальчика называют школой будущего, ее построили в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Учреждение является не просто самым большим и современным в субъекте, но и открывает новые возможности дополнительного образования для детей. В ней создан первый в республике центр цифрового образования IT-куб для приобщения детей к инновациям в сфере информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга. Она рассчитана на 1 224 ученических мест.

"У нас есть два бассейна, два спортивных зала, стандартное футбольное поле, у нас оснащенность техническими и наглядными средствами на высшем уровне, замечательные учителя - 75 специалистов у 48 из которых высшая квалификационная степень, у 13 - первая, набрали и молодых специалистов", - рассказал ТАСС директор школы Казбек Блянихов.

Во второй половине детей займут дополнительным образованием. "Мы планируем работу IT-куба, который расположен на площади 450 кв. м, он полностью оборудован, педагоги набраны, учебный процесс начнется со 2 сентября. Будет организовано и плавание, национальные и современны танцы, робототехника", - добавил он.

Школы региона начали учебный год в очном формате, но по решению региональных властей торжественные линейки состоялись 1 сентября только для учащихся первых классов.

По данным и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи региона Анзора Езаова, 1 сентября в республике открываются 42 центра образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста". "Отрадно, что они открываются на базе сельских школ и школ малых городов, которые, мы надеемся, послужат опорой развития и гуманитарных и технических направлений. Все это ориентировано на то, чтобы наши дети получили возможности для самореализации, возможности для того, чтобы они могли состоятся в этой жизни", - отметил Езаов. Он уточнил, что в этот день в школу впервые пошли более 13 тыс. первоклассников, что на 700 больше, чем годом ранее.