Система температурного контроля и допуска с элементами ИИ установлена в вузе КБР

НАЛЬЧИК, 1 сентября. /ТАСС/. Система температурного контроля и допуска с элементами искусственного интеллекта заработала 1 сентября на входе в главный корпус Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) им. Х. М. Бербекова в Нальчике. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель пресс-службы вуза Михаил Сенич.

"В настоящее время безопасность прежде всего. По решению руководства университета и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все входы в учебные корпуса университета оснащены современным тепловизионным оборудованием с минимальной погрешностью измерений. А главном корпусе вуза при содействии компании ITV Group установлена система температурного контроля и допуска с элементами искусственного интеллекта", - cказал собеседник агентства.

В основе системы тепловизионно-оптический модуль и флагманский продукт компании - программное обеспечение системы видеонаблюдения Axxon Next, которое объединяет инновационные технологии в области искусственного интеллекта и масштабный опыт внедрения систем видеонаблюдения и безопасности.

Принцип действия

"Тепловизионная цилиндрическая ip-камера в реальном времени с точностью до 0,5 °C измеряет температуру тела людей, попавших в ее поле зрения, встроенный детектор лиц гарантирует, что температура измеряется только у людей. Ложные срабатывания, вызванные горячими напитками и другими источниками тепла, исключены. Люди с повышенной температурой фиксируются в тревожном меню вместе с пропускными личными данными и далее "провожаются" обычными камерами видеонаблюдения, установленными в корпусах", - пояснили в вузе.

При этом в пресс-службе отметили, что задача дежурного - не допустить лиц с повышенной температурой в помещение, им будет вежливо предложено пройти в буферную зону и дождаться прихода врача.

Крупнейший вуз региона - Кабардино-Балкарский госуниверситет начал учебный год 1 сентября в штатном режиме. Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции и подготовка к учебному процессу были проведены в полном объеме и в соответствии с приказами и рекомендациями Минобрнауки и Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.

О разработчике

Российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения компания ITV Group в прошлом году создала более 100 высокотехнологичных рабочих мест, половина из которых в Нальчике. Компания также занимается подготовкой кадров, для чего открывает математические школы и классы, проводит курсы по подготовке будущих программистов. 1 сентября 2020 года на базе института информатики, электроники и робототехники и института физики и математики КБГУ открывается Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei. Она создается при КБГУ по инициативе индустриального партнера университета - компании ITV Group.