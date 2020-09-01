В Дагестане открыли семь новых школ в День знаний

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана открыли 7 новых школ 1 сентября, до конца текущего года планируется открытие еще 18 общеобразовательных учреждений. Одну из новых школ в День знаний посетил глава региона Владимир Васильев, сообщается во вторник на сайте руководителя республики.

"Глава Дагестана Владимир Васильев в День знаний, 1 сентября, принял участие в открытии блок-пристройки на 604 ученических места в СОШ №26 в Махачкале. Строительство велось в рамках государственной программы РФ "Развитие образования" и позволит перевести в односменный режим обучения школьников, обучавшихся в третью смену. <…> Сегодня же в Дагестане открывается еще шесть новых школ - в селе Новые Викри Каякентского района, селе Теречное Хасавюртовского района, в селах Шотода и Тлайлух Хунзахского района, селе Касумкент Сулейман-Стальского района и селе Миатли Кизилюртовского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сопровождении первого зампредседателя правительства Дагестана Анатолия Карибова и директора школы Курбана Айгубова Владимир Васильев осмотрел помещения образовательного учреждения: спортзал площадью 432 кв. метра, актовый зал на 650 мест, пищеблок на 350 посадочных мест с обеспечением горячим питанием учащихся 1-4-х классов, медицинский блок с четырьмя оборудованными медкабинетами.

Глава Дагестана по итогам осмотра сообщил, что в республике за последние три года "существенно увеличилось финансирование сферы образования, благодаря чему удалось обновить парк школьных автобусов, а также поддержать молодых специалистов по программе "Земский учитель". Вместе с тем, Владимир Васильев отметил, что "остается ряд вопросов в отрасли, которые еще предстоит решить".

"До конца года в Дагестане откроют еще 18 школ и 26 детских садиков. Все эти вопросы находятся на нашем контроле. За три года в республике сдано 40 школ. Сейчас все школы работают с учетом требований Роспотребнадзора", - отметил Васильев.

Ранее в пресс-службе Минобранауки Дагестана ТАСС сообщили, что к началу нового учебного года в регионе планируется открыть девять новых школ на 2 294 места, а также один детский сад на 280 мест. В общей сложности до конца 2020 года в Дагестане планируется ввести в эксплуатацию 33 школы на 9 074 ученических места и 58 детских садов на 8 560 мест. По данным Минобрнауки Дагестана, на начало 2020 года в республике было 19 школ с трехсменным обучением, в них в третью смену обучались более 3 тыс. школьников.